"Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силва перейдет в лондонский "Челси", сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб согласовал с футболистом контракт до лета 2022 года. Силва достанется "аристократам" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце августа. В борьбе за бразильца "Челси" опередил "Фиорентину" и "Эвертон".

35-летний Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. Бразилец провел за французский клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

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