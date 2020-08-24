"Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы
Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силва перейдет в лондонский "Челси", сообщает ESPN.
По сведениям издания, английский клуб согласовал с футболистом контракт до лета 2022 года. Силва достанется "аристократам" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце августа. В борьбе за бразильца "Челси" опередил "Фиорентину" и "Эвертон".
35-летний Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. Бразилец провел за французский клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: "Челси" согласовал трансфер Кая Хаверца. | http://soccernews.ru
главное
-
Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы
-
"Барселона" назвала стоимость Месси
-
ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке
-
Роналду или Месси не выиграли бомбардирскую гонку в Лиге Чемпионов впервые за 13 лет
Лента новостей
-
Диего Коста может перейти в португальский топ-клуб
-
Месси и Роналду не вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов
-
"Локомотиву" предложили бывшего полузащитника "Зенита"
-
"Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы
-
Уткин восторженно оценил игру Романа Зобнина в матче с "Локомотивом"
-
Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций
-
Канадский клуб заработает миллион евро благодаря триумфу "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
"Милан" нацелился на хавбека "Реала"
-
Куман принял решение по Суаресу и сообщил его игроку
-
"Челси" согласовал трансфер Кая Хаверца
-
Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы
-
Четыре игрока "Зенита" - в символической сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Локомотив" нацелился на хавбека "Химок" в качестве замены Баринову
-
Антонио Конте лишился огромной суммы из-за мошенника
-
Малафеев назвал игроков из топ-клубов РПЛ, которыми интересовался "Зенит"
-
"Локомотив" опубликовал заявление о травмах Баринова, Миранчука и Живоглядова
-
Левандовски провёл ночь с кубком Лиги Чемпионов
-
3
"Барселона" назвала стоимость Месси
-
ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18