"Челси" договорился о приобретении Жиру

"Челси" договорился о приобретении нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "синие" заплатят за трансфер 31-летнего француза 17 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы.

Ожидается, что Жиру станет игроком "Челси" после того, как "Арсенал" подпишет форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

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