"Челси" договорился о продлении контракта с Хадсоном-Одои
Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои, вероятно, продолжит выступать за лондонский клуб.
По сведениям Sky Sports, клубу удалось договориться с 18-летним футболистом о продлении соглашения. Отмечается, что игрок заключит с "синими" долгосрочный контракт с зарплатой 10,5 миллиона евро в год.
Напомним, что ранее активный интерес к Хадсону-Одои проявляла "Бавария", но "Челси" пресек все попытки мюнхенского клуба заполучить игрока.
В прошлом сезоне Хадсон-Одои провел 24 игры, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами.
Читайте также: Птенцы Фрэнки. Кто из молодёжи "Челси" будет пользоваться доверием нового тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
-
Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы
-
Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"
-
"Зенит" подписал российского вратаря из Европы
-
ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 июля
-
"Динамо" нацелилось на бомбардира "Генка"
-
Роналду имеет самый большой заработок в Instagram
-
"Бенфика" интересуется вратарем "Ливерпуля"
-
"Челси" договорился о продлении контракта с Хадсоном-Одои
-
"Рома" нацелилась на нападающего "Шахтера"
-
Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
-
Дзамбротта: "Фанаты "Ювентуса" мечтают увидеть Неймара в Серии А"
-
"Лилль" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Пепе
-
1
Перец заинтересовал "Локомотив"
-
Квалификация Лиги Европы: "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" сыграла вничью с "Санта-Колома"
-
Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы
-
"Милан" интересуется защитником "Манчестер Сити"
-
Агент Бэйла исключил уход игрока в аренду
-
1
Он съест меня на завтрак: Ван Дейк встретился с одним из самых высоких баскетболистов НБА
-
Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии
-
Переход форварда "Милана" в "Монако" находится под угрозой срыва
-
Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"
-
Буффон, де Лигт, Игуаин и другие новички "Ювентуса" спели перед командой
-
1
Ханни высказался об уходе из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16