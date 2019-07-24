"Челси" договорился о продлении контракта с Хадсоном-Одои

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"Челси" договорился о продлении контракта с Хадсоном-Одои

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои, вероятно, продолжит выступать за лондонский клуб.

По сведениям Sky Sports, клубу удалось договориться с 18-летним футболистом о продлении соглашения. Отмечается, что игрок заключит с "синими" долгосрочный контракт с зарплатой 10,5 миллиона евро в год.

Напомним, что ранее активный интерес к Хадсону-Одои проявляла "Бавария", но "Челси" пресек все попытки мюнхенского клуба заполучить игрока.

В прошлом сезоне Хадсон-Одои провел 24 игры, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами.

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