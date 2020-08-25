"Челси" договорился о трансфере защитника "Лестера" Чилуэлла

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"Челси" договорился о трансфере защитника "Лестера" Чилуэлла

Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл продолжит карьеру в лондонском "Челси".

По информации The Telegraph, клубы согласовали сделку по приобретению 23-летнего футболиста.

За фулбека "синие" заплатят 55,4 миллионов евро и заключат с ним контракт до 2025 года.

Ожидается, что официально о трансфере Чилуэлла "Челси" объявит в течение трёх дней.

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