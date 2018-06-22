"Челси" договорился о трансфере защитника "Ромы"

Защитник "Ромы" Костас Манолас может стать игроком "Челси" уже этим летом.

По данным Sky Italia, лондонский клуб готов заплатить 38 миллионов евро за 27-летнего грека.

Именно эта сумма отступных прописана в его контракте.

За римский клуб Манолас играет с 2014 года.

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