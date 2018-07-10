"Челси" договорился о трансфере защитника "Ювентуса"

Теги ювентусчелсиданиэле руганимаурицио сарри

"Челси" договорился о трансфере защитника "Ювентуса"

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего центрбека. Сумма сделки составит 40 миллионов евро.

На покупке Ругани настоял Маурицио Сарри, который вскоре должен возглавить "Челси". 

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