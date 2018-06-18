"Челси" договорился о выкупе Сарри

Лондонский "Челси" договорился о выкупе у "Наполи" контракта Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, "синие" заплатят за 59-летнего тренера пять миллионов евро.

Напомним, что изначально "Наполи" требовал восемь миллионов. Также клубы заключат джентльменское соглашение о том, что "Челси" не будет переманивать игроков неаполитанцев.

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