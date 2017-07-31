"Челси" договорился об аренде Ренату Санчеша

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"Челси" договорился об аренде Ренату Санчеша

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш близок к переходу в "Челси", сообщает Fichajes.

По информации источника, лондонский клуб договорился об аренде 19-летнего португальца на один сезон. Пока неизвестно, будет ли у "синих" право выкупа футболиста следующим летом.

Официально о сделке будет объявлено сегодня или завтра.

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