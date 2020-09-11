"Челси" договорился по трансферу голкипера "Ренна"
Голкипер "Ренна" Эдуар Менди продолжит карьеру в "Челси".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, французский клуб принял предложение "Челси". Вратарь в ближайшее время отправится в Лондон для заключения контракта.
Напомним, что условия личного контракта с игроком были согласованы на этой неделе.
В прошлом сезоне Менди провел 33 игры, в которых пропустил 32 гола.
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