"Челси" договорился по трансферу голкипера "Ренна"

Голкипер "Ренна" Эдуар Менди продолжит карьеру в "Челси".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, французский клуб принял предложение "Челси". Вратарь в ближайшее время отправится в Лондон для заключения контракта.

Напомним, что условия личного контракта с игроком были согласованы на этой неделе.

В прошлом сезоне Менди провел 33 игры, в которых пропустил 32 гола.

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