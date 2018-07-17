"Челси" договорился по трансферу защитника "Ювентуса"

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"Челси" договорился по трансферу защитника "Ювентуса""Челси" близок к подписанию защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Как информирует SportItalia, "синие" согласны заплатить за футболиста 50 миллионов евро.

Если сделка состоится, итальянец будет зарабатывать в Лондоне пять миллионов евро в год. 

23-летний защитник в прошлом сезоне сыграл за туринцев 26 матчей и забил два мяча при двух голевых передачах.

Читайте: В подписании Ругани заинтересованы несколько клубов АПЛ | http://soccernews.ru

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