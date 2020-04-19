"Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат

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"Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат

Лондонский "Челси" договорился о снижении зарплат с футболистами и тренерами, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, зарплата игроков будет снижена на 10 процентов на протяжении четырех месяцев, начиная с мая. Также на сокращение согласился главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Его оклад будет снижен на 25 процентов.
 
Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. В связи с этим клубы не получают доходы.

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