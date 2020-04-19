"Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат

Лондонский "Челси" договорился о снижении зарплат с футболистами и тренерами, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, зарплата игроков будет снижена на 10 процентов на протяжении четырех месяцев, начиная с мая. Также на сокращение согласился главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Его оклад будет снижен на 25 процентов.



Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. В связи с этим клубы не получают доходы.

Не пропустите: "Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов. | http://soccernews.ru