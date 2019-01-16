"Челси" договорился с Паредесом об условиях личного контракта

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"Челси" договорился с Паредесом об условиях личного контракта

Лондонский "Челси" договорился с полузащитником "Зенита" Леандро Паредесом об условиях личного контракта, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, стороны провели продуктивные переговоры, которые завершились удачно.

Теперь "Челси" предстоит согласовать трансфер 24-летнего аргентинца с "Зенитом", который требует за своего игрока 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Паредес сыграл за "сине-бело-голубых" 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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