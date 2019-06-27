"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за "Челси", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "синие" договорились с мадридским "Реалом" о выкупе прав на хорвата за 50 миллионов евро с учётом бонусов

В ближайшее время стороны уладят последние детали сделки, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Минувший сезон Ковачич провёл в "Челси" на правах аренды. В активе 25-летнего хавбека 51 матч и 2 ассиста.

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