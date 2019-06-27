"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

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"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за "Челси", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "синие" договорились с мадридским "Реалом" о выкупе прав на хорвата за 50 миллионов евро с учётом бонусов

В ближайшее время стороны уладят последние детали сделки, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Минувший сезон Ковачич провёл в "Челси" на правах аренды. В активе 25-летнего хавбека 51 матч и 2 ассиста.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

у меня возникает вопрос - кто будет конкурировать с Каземиро в следующем сезоне? Льоренте ушёл, Ковачич уходит. Крооса опять будем пихать или пешехода Погба? Ещё как вариант не ротировать бразильца и к весне иметь уставшего игрока на ключевой позиции. Мне нравится текущая трансферная кампания, но по позиции опорника есть вопросы

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Mutaloff
Mutaloff

Мда...Я тебе об этом и говорил постоянно,поэтому я не доволен продажей Лльоренте,Ковачич очень хорошо действовал,выходя на поле,вспомните как он просто унижал Месси в классико за суперкубок,также хорошо подключался в атаку,хороший конкурент всей троице,жаль,что такой алмаз будет играть не в нашей команде.

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OkTawius
Димон

ты мне не об этом говорил, а просто ныл по поводу и без. Если Зидан не видит Льоренте и Ковачича в составе, то их нужно продавать. Вопрос в том, что эту позицию теперь нужно усилить, а слухов об интересе к опорникам вообще никаких

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Mutaloff
Mutaloff

Да потому что в Реале сидит 70-летний моразматик и его 50-летняя марианетка,следующий сезон может оказаться провальным,ведь Зидан ценит своих,кто проврен,ему лень других проверить,заметили,как пошла череда поражений,когда стал выходить Бэйл,Марсело,Иско,Каземиро и др.Есть надежда,что Милитао будет сменщиком Каземиро,он иногда в Порту закрывал эту позицию,напоминает мне Фабиньо,но Зидан вряд-ди о таокм качестве новичка вообще знает.

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jugulator
Пьянь

Ковачич полное дно. "Все время бегай за Месси", говорил ему Зидан. https://www.youtube.com/watch?v=whwuKeJi2uI

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