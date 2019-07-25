"Челси" договорился с Виллианом о продлении контракта

Вингер лондонского "Челси" Виллиан в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает The Times.

По сведениям издания, стороны договорились о заключении нового двухлетнего соглашения. Действующий договор истекает следующим летом.

30-летний Виллиан выступает за "синих" с августа 2013 года, то есть уже на протяжении шести сезонов.

За этот период бразилец сыграл за "Челси" 292 матча, забил 52 гола и сделал 53 ассиста.

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