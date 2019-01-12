"Челси" договорился с "Зенитом" по трансферу Паредеса

"Челси" договорился с "Зенитом" по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Todomercadoweb.

По информации ресурса, клубы достигли принципиального соглашения о переезде 24-летнего аргентинца на "Стемфорд Бридж".

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Сейчас футболист работает над получением британской визы.

По некоторым данным, "Челси" заплатит "Зениту" за Паредеса почти 27 миллионов евро. Сам хавбек в Лондоне будет зарабатывать 5 миллионов ежегодно.

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