"Челси" договорился с "Зенитом" по трансферу Паредеса

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"Челси" договорился с "Зенитом" по трансферу Паредеса

"Челси" договорился с "Зенитом" по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Todomercadoweb.

По информации ресурса, клубы достигли принципиального соглашения о переезде 24-летнего аргентинца на "Стемфорд Бридж".

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Сейчас футболист работает над получением британской визы.

По некоторым данным, "Челси" заплатит "Зениту" за Паредеса почти 27 миллионов евро. Сам хавбек в Лондоне будет зарабатывать 5 миллионов ежегодно.

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