"Челси" дома без проблем обыграл "Эвертон"

В Лондоне подошел к концу матч 27 тура Английской Премьер Лиги. "Челси" принимал на своем поле "Эвертон" и одержал победу со счетом 2:0. Матч стал 12 в беспроигрышной серии "аристократов" во всех турнирах. Хозяева смогли укрепиться на 4 сточке в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 матчей. У "ирисок" 46 баллов в 27 играх и 5 место в АПЛ.

"Челси" - "Эвертон" 2:0 (1:0)

Голы: Годфри, 31 (автогол) - 1:0, Жоржиньо, 65 (пенальти) - 2:0

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Хавертц, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Маунт, 66), Ковачич (Канте, 80), Кристенсен, Вернер (Пулишич, 90).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Годфри, Холгейт, Кин, Аллан, Ивоби (Дэвис, 56), Андре Гомеш (Бернард, 76), Сигурдссон (Кинг, 70), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.