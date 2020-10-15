"Челси" допустил ошибку в новости о переходе Мозеса в "Спартак", перепутав "Зенит" с ЦСКА

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"Челси" допустил ошибку в новости о переходе Мозеса в "Спартак", перепутав "Зенит" с ЦСКА

"Челси" объявил об уходе хавбека Виктора Мозеса в "Спартак" на правах аренды.

В этой новости "аристократов" было написано, что "Спартак" провел в РПЛ 10 игр и идет на втором месте в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько у ЦСКА.

Однако "Челси" перепутал ЦСКА с "Зенитом", так как именно питерский клуб делит со "Спартаком" первую строчку.

Напомним, что ЦСКА занимает третье место, имея в активе на одно очко меньше.

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