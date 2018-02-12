"Челси" достиг соглашения с Конте по будущему итальянца
Лондонский "Челси" достиг соглашения со своим главным тренером Антонио Конте по будущему итальянского специалиста.
Так, по сведениям The Telegraph, стороны договорились, что следующим летом они разорвут действующий между ними контракт по обоюдному согласию. Причиной такого решения стало расхождение во взглядах, возникшее по ходу текущего сезона.
Срок действия нынешнего контракта Конте с "Челси" истекает летом 2019-го года.
Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Вест Бромвича". | soccernews.ru
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