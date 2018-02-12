"Челси" достиг соглашения с Конте по будущему итальянца

Теги челсиантонио конте

"Челси" достиг соглашения с Конте по будущему итальянцаЛондонский "Челси" достиг соглашения со своим главным тренером Антонио Конте по будущему итальянского специалиста.

Так, по сведениям The Telegraph, стороны договорились, что следующим летом они разорвут действующий между ними контракт по обоюдному согласию. Причиной такого решения стало расхождение во взглядах, возникшее по ходу текущего сезона.

Срок действия нынешнего контракта Конте с "Челси" истекает летом 2019-го года.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Вест Бромвича". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов