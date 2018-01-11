"Челси" достиг устного соглашения с потенциальным сменщиком Конте

Теги челсиювентусмассимилиано аллегриантонио конте

"Челси" достиг устного соглашения с потенциальным сменщиком КонтеВ следующем сезоне с большой долей вероятности у лондонского "Челси" будет новый главный тренер, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям наставника, следующим летом "аристократы" планируют расстаться со своим нынешним наставником Антонио Конте. Заменить итальянского специалиста чемпион Англии планирует его соотечественником - Массимилиано Аллегри, ныне работающим в туринском "Ювентусе". "Челси" уже удалось достичь устной договоренности с "рулевым" "старой сеньоры" по этому вопросу.

Напомним, ранее "Челси" определился с преемником Конте. | soccernews.ru

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