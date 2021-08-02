"Челси" два раза пытался купить Лукаку
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
"Челси" продолжает искать нового форварда.
Как сообщает The Athletic, "синим" нравится вариант с нападающим миланского "Интера" Ромелу Лукаку.
По информации источника, лондонцы уже два раза делали предложение о покупке бельгийца, однако "наррадзури" считают Лукаку неприкасаемым игроком.
Сам футболист отказался от зарплаты в 12 миллионов евро в "Челси" из-за своей любви к "Интеру".
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