"Челси" едет в гости к "Бернли"
"Бернли" – "Челси"
Стадион: "Терф Мур"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Энди Мэдли
А перенесенном матче 31 тура АПЛ "Челси" встретится с "Бернли". Команда Антонио Конте не оставляет попыток догнать "Тоттенхэм" и занять четвертое место, которое даст право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, на данный момент отставание от "Тоттенхэма" достаточно существенное – восемь очков, но у "Челси" на одну игру меньше, "аристократы" постараются сократить до пяти. При этом даже такой отрыв является достаточно солидным, если "шпоры" наберут восемь очков в оставшихся матчах с "Уотордом", "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом" и "Лестером", то в любом случае окажутся выше "Челси", которого не спасут победы во всех оставшихся играх. При этом у команды Конте сложнее календарь, так как ей предстоит сыграть с "Ливерпулем". Его "синие" также еще могут обойти, но мерсисайдцам и вовсе достаточно выиграть только два матча из четырех для обеспечения себе места в топ-4.
"Бернли", в свою очередь, ведет борьбу с "Арсеналом" за место в шестёрке. Команда проводит прекрасный сезон и нацелена на еврокубки. Лиги Европы "бордовых" может лишить "Саутгемптон", если выиграет Кубок Англии или же попадет в финал. Поэтому чтобы точно обеспечить себе место в ЛЕ на будущий сезон команде Шона Дайча необходимо обходить "Арсенал". Им еще предстоит очная дуэль в 37 туре, пока же "Бернли" отстает на два очка.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 95 игр: 37 побед, 24 ничьи и 34 поражения.
В матче первого круга "Бернли" выиграл на "Стэмфорд Бридж" 3:2.
"Бернли" выиграл пять последних матчей. Четыре из них с одинаковым счётом 2:1.
Ориентировочные составы:
"Бернли": Поуп, Тоутон, Тарковски, Лонг, Уорд, Гудмундсон, Вествуд, Корк, Леннон, Вуд, Барнс.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Фабрегас, Эмерсон, Баркли, Педро, Жиру.
Прогноз на матч "Бернли" – "Челси":
"Бернли" способен обыграть "Челси" на своем поле, как это уже делал на "Стэмфорд Бридж", "аристократы" в текущем сезоне не отличаются стабильностью, поэтому в матче с крепкими командами могут испытывать проблемы. Вероятно, обе команды забьют, не исключена результативная ничья.
Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 2.00, на ничью – 3.40, на "Бернли" – 4.50.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24