"Челси" едет в гости к "Бернли"

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"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Бернли" – "Челси"

Стадион: "Терф Мур"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Энди Мэдли

А перенесенном матче 31 тура АПЛ "Челси" встретится с "Бернли". Команда Антонио Конте не оставляет попыток догнать "Тоттенхэм" и занять четвертое место, которое даст право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, на данный момент отставание от "Тоттенхэма" достаточно существенное – восемь очков, но у "Челси" на одну игру меньше, "аристократы" постараются сократить до пяти. При этом даже такой отрыв является достаточно солидным, если "шпоры" наберут восемь очков в оставшихся матчах с "Уотордом", "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом" и "Лестером", то в любом случае окажутся выше "Челси", которого не спасут победы во всех оставшихся играх. При этом у команды Конте сложнее календарь, так как ей предстоит сыграть с "Ливерпулем". Его "синие" также еще могут обойти, но мерсисайдцам и вовсе достаточно выиграть только два матча из четырех для обеспечения себе места в топ-4.

"Бернли", в свою очередь, ведет борьбу с "Арсеналом" за место в шестёрке. Команда проводит прекрасный сезон и нацелена на еврокубки. Лиги Европы "бордовых" может лишить "Саутгемптон", если выиграет Кубок Англии или же попадет в финал. Поэтому чтобы точно обеспечить себе место в ЛЕ на будущий сезон команде Шона Дайча необходимо обходить "Арсенал". Им еще предстоит очная дуэль в 37 туре, пока же "Бернли" отстает на два очка.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 95 игр: 37 побед, 24 ничьи и 34 поражения.

В матче первого круга "Бернли" выиграл на "Стэмфорд Бридж" 3:2.

"Бернли" выиграл пять последних матчей. Четыре из них с одинаковым счётом 2:1.

Ориентировочные составы:

"Бернли": Поуп, Тоутон, Тарковски, Лонг, Уорд, Гудмундсон, Вествуд, Корк, Леннон, Вуд, Барнс.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Фабрегас, Эмерсон, Баркли, Педро, Жиру.

Прогноз на матч "Бернли" – "Челси":

"Бернли" способен обыграть "Челси" на своем поле, как это уже делал на "Стэмфорд Бридж", "аристократы" в текущем сезоне не отличаются стабильностью, поэтому в матче с крепкими командами могут испытывать проблемы. Вероятно, обе команды забьют, не исключена результативная ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 2.00, на ничью – 3.40, на "Бернли" – 4.50.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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