"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Бернли" – "Челси"

Стадион: "Терф Мур"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Энди Мэдли

А перенесенном матче 31 тура АПЛ "Челси" встретится с "Бернли". Команда Антонио Конте не оставляет попыток догнать "Тоттенхэм" и занять четвертое место, которое даст право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, на данный момент отставание от "Тоттенхэма" достаточно существенное – восемь очков, но у "Челси" на одну игру меньше, "аристократы" постараются сократить до пяти. При этом даже такой отрыв является достаточно солидным, если "шпоры" наберут восемь очков в оставшихся матчах с "Уотордом", "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом" и "Лестером", то в любом случае окажутся выше "Челси", которого не спасут победы во всех оставшихся играх. При этом у команды Конте сложнее календарь, так как ей предстоит сыграть с "Ливерпулем". Его "синие" также еще могут обойти, но мерсисайдцам и вовсе достаточно выиграть только два матча из четырех для обеспечения себе места в топ-4.

"Бернли", в свою очередь, ведет борьбу с "Арсеналом" за место в шестёрке. Команда проводит прекрасный сезон и нацелена на еврокубки. Лиги Европы "бордовых" может лишить "Саутгемптон", если выиграет Кубок Англии или же попадет в финал. Поэтому чтобы точно обеспечить себе место в ЛЕ на будущий сезон команде Шона Дайча необходимо обходить "Арсенал". Им еще предстоит очная дуэль в 37 туре, пока же "Бернли" отстает на два очка.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 95 игр: 37 побед, 24 ничьи и 34 поражения.

В матче первого круга "Бернли" выиграл на "Стэмфорд Бридж" 3:2.

"Бернли" выиграл пять последних матчей. Четыре из них с одинаковым счётом 2:1.

Ориентировочные составы:

"Бернли": Поуп, Тоутон, Тарковски, Лонг, Уорд, Гудмундсон, Вествуд, Корк, Леннон, Вуд, Барнс.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Фабрегас, Эмерсон, Баркли, Педро, Жиру.

Прогноз на матч "Бернли" – "Челси":

"Бернли" способен обыграть "Челси" на своем поле, как это уже делал на "Стэмфорд Бридж", "аристократы" в текущем сезоне не отличаются стабильностью, поэтому в матче с крепкими командами могут испытывать проблемы. Вероятно, обе команды забьют, не исключена результативная ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 2.00, на ничью – 3.40, на "Бернли" – 4.50.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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