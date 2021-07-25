"Челси" еще не делал предложения "Боруссии" по Холанду

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"Челси" еще не делал предложения "Боруссии" по ХоландуФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не покинет "Боруссию" Дортмунд этим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на сегодняшний день форвард не имеет соглашения о личных условиях ни с одним клубом. Однако главная проблема для подписания норвежца этим летом - позиция немецкого клуба.

По информации источника, "Боруссия" не получала ни одного официального предложения от "Челси" о покупке Холанда. пока что не было даже обсуждений данного трансфера.

Также отмечается, что следующим летом в контракте футболиста вступит в силу пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл 28 матчей в Бундеслиге, в которых забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.

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