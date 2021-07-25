"Челси" еще не делал предложения "Боруссии" по Холанду
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не покинет "Боруссию" Дортмунд этим летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на сегодняшний день форвард не имеет соглашения о личных условиях ни с одним клубом. Однако главная проблема для подписания норвежца этим летом - позиция немецкого клуба.
По информации источника, "Боруссия" не получала ни одного официального предложения от "Челси" о покупке Холанда. пока что не было даже обсуждений данного трансфера.
Также отмечается, что следующим летом в контракте футболиста вступит в силу пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Холанд сыграл 28 матчей в Бундеслиге, в которых забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.
Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля
-
Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке"
-
Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине
-
Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде
-
"Бенфика" может подписать Диего Косту перед матчами со "Спартаком"
Лента новостей
-
"Краснодар" обыграл "Урал" в первом туре РПЛ
-
1
Рамос уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ
-
"Металлист-1925" обыграл "Рух" в первом туре УПЛ
-
"Ювентус" близок к продлению контракта с Куадрадо
-
Видал может перейти в клуб из Южной Америки
-
Директор "Интера" высказался о будущем Лукаку в клубе
-
"Челси" еще не делал предложения "Боруссии" по Холанду
-
Кубо мечтает остаться в "Реале"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану
-
"Ювентус" назвал дортмундской "Боруссии" цену за Демирала
-
"Кристал Пэлас" заплатит 22 миллиона евро за защитника сборной Дании
-
Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля
-
Германия с трудом победила Саудовскую Аравию
-
Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке"
-
Иско хочет покинуть "Реал"
-
Испания с трудом победила Австралию на Олимпиаде
-
"Милан" может купить бразильского нападающего
-
"Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити"
-
Мостовой высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России
-
Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20