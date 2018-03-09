"Челси" - главный фаворит в борьбе за Левандовски

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"Челси" - главный фаворит в борьбе за Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, "Челси" лидирует в гонке за польским форвардом. Отмечается, что новый агент футболиста Пини Захави в свое время помог Роману Абрамовичу купить лондонский клуб.

Напомним, что в услугах Левандовски также заинтересован "Реал".

Читайте также: Левандовски готов перейти в "Челси" или "Реал". | http://soccernews.ru 

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