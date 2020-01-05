"Челси" готов купить Алабу из "Баварии

Защитник "Баварии" Давид Алаба может перейти в английский клуб. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересован "Челси". Главный тренер клуба Френк Лэмпард планирует футболистом заменить защитника Марко Алонсо.

Соглашение Алабы с "Баварией" рассчитано до лета 2021 года. "Челси" готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате Германии, отметившись 1 голом.

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