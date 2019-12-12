"Челси" готов купить Чалова этой зимой

Нападающий ЦСКА Федор Чалов зимой может перейти в "Челси". Об этом информирует The Guardian.

По данным источника, 21-летний российский футболист попал в число претендентов на покупку лондонским клубом в зимнее трансферное окно.

Руководство "синих" выделит главному тренеру Фрэнку Лэмпарду 177 миллионов евро на усиление состава.

Трансферная стоимость Чалова - 16 миллионов евро. В этом сезоне форвард участвовал в 26 матчах за ЦСКА, отметившись 6 голами и 5 голевыми передачами.

Не пропустите: "Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру| http://soccernews.ru