"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

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"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

Лондонский "Челси" намерен активно провести летнюю трансферную кампанию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в планах "синих" продать пять игроков и столько же купить.

Клуб готов расстаться по окончании сезона с Тьемуэ БакайокоМаркосом АлонсоЭмерсоном ПальмериМиши Батшуайи и Давиде Дзаппакостой. При этом принято решение сохранить в составе Нголо Канте и Жоржиньо.

Что касается приобретений, то в шорт-листе "Челси" находятся Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Мусса Дембеле ("Лион"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"). 

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