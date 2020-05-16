"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

Лондонский "Челси" намерен активно провести летнюю трансферную кампанию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в планах "синих" продать пять игроков и столько же купить.

Клуб готов расстаться по окончании сезона с Тьемуэ Бакайоко, Маркосом Алонсо, Эмерсоном Пальмери, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакостой. При этом принято решение сохранить в составе Нголо Канте и Жоржиньо.

Что касается приобретений, то в шорт-листе "Челси" находятся Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Мусса Дембеле ("Лион"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

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