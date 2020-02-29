"Челси" готов летом продать 8 игроков

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"Челси" готов летом продать 8 игроков

Лондонский "Челси" может устроить массовую распродажу футболистов во время летнего трансферного окна.

По информации The Sun, "синие" готовы по окончании сезона расстаться сразу с 8 игроками.

Речь идёт о Кепе Аррисабалаге, Курте Зума, Маркосе Алонсо, Эмерсоне Пальмери, Жоржиньо, Россе Баркли, Педро и Виллиане.

"Челси" рассчитывает выручить от этих сделок около 175 миллионов евро, добавить аналогичную сумму в трансферный бюджет и купить за 350 миллионов Джейдона Санчо, Дайота Упамекано, Яна Облака, Бена Чилуэлла и Тимо Вернера.

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