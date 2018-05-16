"Челси" готов обменять Азара в "Реал"

Теги челсиреал мадридэден азармарко асенсио

"Челси" готов обменять Азара в "Реал"Лондонский "Челси" готов обменять своего ведущего игрока линии атаки Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" в случае, если 27-летний бельгиец таки решится на переход в королевский клуб, который заинтересован в его подписании, постараются заполучить в обратном направлении вингера "сливочных" Марко Асенсио.

Напомним, "Челси" приблизился к подписанию трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru

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