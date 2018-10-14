"Челси" готов обменять Азара в "Реал"

Теги челсиэден азарреал мадридгарет бэйл

"Челси" готов обменять Азара в "Реал"Лондонский "Челси" готов обменять своего вингера Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует Sunday Express.

Так, по сведениям издания, "аристократы" пойдут на продажу бельгийца, если тот изъявит желание перебраться на "Сантьяго Бернабеу". При этом "синие" рассчитывают убедить "сливочных" включить в сделку по своему 27-летнему игроку Гарета Бэйла.

Напомним, Сарри уверен, что Азар не покинет "Челси". | soccernews.ru

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