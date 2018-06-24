"Челси" готов обменять Морату в дортмундскую "Боруссию"

Теги челсикристиан пулишичборуссия дортмундальваро мората

"Челси" готов обменять Морату в дортмундскую "Боруссию"Лондонский "Челси" готов обменять своего форварда Альваро Морату в дортмундскую "Боруссию", информирует Mail on Sunday.

Так, по сведениям источника, "аристократы" планируют воспользоваться интересом "шмелей" к своему 25-летнему нападающему, чтобы подписать вингера немецкого клуба Кристиана Пулишича.

Напомним, стало известно, когда Сарри возглавит "Челси". | soccernews.ru

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