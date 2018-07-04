"Челси" готов обменять Виллиана в "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Челси" готов обменять своего вингера Виллиана в "Манчестер Юнайтед", информирует The Telegraph.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы отпустить бразильца на "Олд Траффорд", где его хочет видеть главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, если в обратном направлении проследует француз Антони Мартиаль.

Напомним, "Челси" близок к подписанию форварда за 60 миллионов евро. | soccernews.ru