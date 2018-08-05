Лондонский "Челси" готов обновить свой трансферный рекорд, информирует Sunday Mirror.

Так, по сведениям издания, "аристократы" планируют предпринять попытки подписать вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. За 25-летнего ивуарийца они планируют выложить 84 миллиона евро.

В прошлом сезоне Заа забил 9 мячей и сделал 5 результативных мячей в 29 матчах за "Кристал Пэлас".

Напомним, сегодня "Челси" уступил в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити". | soccernews.ru