"Челси" готов обновить свой трансферный рекорд

1 Теги уилфрид заачелсикристал пэлас

"Челси" готов обновить свой трансферный рекордЛондонский "Челси" готов обновить свой трансферный рекорд, информирует Sunday Mirror.

Так, по сведениям издания, "аристократы" планируют предпринять попытки подписать вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. За 25-летнего ивуарийца они планируют выложить 84 миллиона евро.

В прошлом сезоне Заа забил 9 мячей и сделал 5 результативных мячей в 29 матчах за "Кристал Пэлас".

Напомним, сегодня "Челси" уступил в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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