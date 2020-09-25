"Челси" готов отдать Кепу в аренду

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага, вероятно, сменит команду до закрытия трансферного окна.

По информации The Sun, "синие" готовы отпустить испанца в аренду, поскольку основным голкипером команды будет новичок Эдуар Менди.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему стражу ворот со стороны "Валенсии" и "Севильи".

"Челси" купил Кепу летом 2018 года за 80 миллионов евро. На его счету 97 сыгранных матчей и 112 пропущенных голов.

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