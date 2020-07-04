"Челси" готов отдать вратаря Кепу в аренду

Лондонский "Челси" рассматривает вариант с арендой своего вратаря Кепы Аррисабалаги.

По информации The Sun, тренерский штаб "синих" хочет, чтобы испанский страж ворот следующий сезон провёл в другой команде и там вернул себе уверенность в собственных силах.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры 25-летнего голкипера является "Севилья".

В текущем сезоне Кепа сыграл за "Челси" 36 матчей и пропустил 48 голов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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