"Челси" готов отклонить 65-миллионное предложение по Батшуайи

Лондонский "Челси" не намерен продавать своего форварда Миши Батшуайи, который вторую часть текущего сезона на правах аренды проводит в дортмундской "Боруссии".

Так, по сведениям Sport Bild, по окончанию текущего сезона "шмели" планируют выкупить контракт 24-летнего нападающего, предложив "аристократам" за него 65 миллионов евро. Однако, как ожидается, чемпион Англии отклонит это предложение немецкого клуба.

В нынешнем сезоне Батшуайи забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за свои клубы.

Напомним, Фабрегас оценил выступления "Челси" в текущем сезоне. | soccernews.ru