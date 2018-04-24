"Челси" готов отпустить Азара в "Реал" при одном условии

Теги челсигарет бэйлреал мадридэден азар

"Челси" готов отпустить Азара в "Реал" при одном условииЛондонский "Челси" готов отпустить своего вингера Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует El Chiringuito.

Однако, по сведениям источника, расстаться с бельгийцем "аристократы" будут готовы уже ближайшим летом только в том случае, если в сделку по нему королевский клуб включит Гарета Бэйла.

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