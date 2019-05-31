"Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, скорее всего, покинет клуб и возглавит "Ювентус"​, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По сведениям источника, руководство лондонского клуба согласилось отпустить наставника. Таким образом, вскоре стороны расторгнут контракт и итальянский специалист сможет возглавить "Ювентус".

В завершившемся сезоне "Челси" под руководством 60-летнего Сарри занял третье место в чемпионата Англии, выиграл Лигу Европы и дошел до финала Кубка английской лиги.

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