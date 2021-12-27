"Челси" готов отпустить Зиеша в Серию А

Теги миланчелсихаким зиештрансферы

"Челси" готов отпустить Зиеша в Серию А

Фото инстаграм Хакима Зиеша

Вингер лондонского "Челси" Хаким Зиеш может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, интерес к 28-летнему футболисту проявляет "Милан".

"Синие" готовы отпустить марокканца в дружественный клуб на правах аренды с опцией выкупа.

В текущем сезоне Зиеш сыграл за "Челси" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" предложит "Челси" громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов