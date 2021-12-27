"Челси" готов отпустить Зиеша в Серию А

Фото инстаграм Хакима Зиеша

Вингер лондонского "Челси" Хаким Зиеш может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, интерес к 28-летнему футболисту проявляет "Милан".

"Синие" готовы отпустить марокканца в дружественный клуб на правах аренды с опцией выкупа.

В текущем сезоне Зиеш сыграл за "Челси" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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