"Челси" готов платить Хадсону-Одои более пяти миллионов евро в год

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"Челси" готов платить Хадсону-Одои более пяти миллионов евро в год

"Челси" намерен сохранить в составе нападающего Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил форварду новый контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро в год. Нынешнее соглашение игрока истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что молодой англичанин входит в сферу интересов "Баварии", "Ливерпуля", "Барселоны", дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед". 

В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Челси" не намерен продавать Хадсона-Одои. | http://soccernews.ru

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