"Челси" готов побить свой трансферный рекорд

Лондонский "Челси" готов побить свой собственный трансферный рекорд, информирует football.fr.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно "аристократы" планируют сделать предложение по форварду миланского "Интера" Мауро Икарди. За 24-летнего аргентинца чемпион Англии будет готов заплатить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за "Интер".

Напомним, "Челси" возобновил интерес к Менье. | soccernews.ru