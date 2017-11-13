"Челси" готов побить свой трансферный рекорд

Теги челсиинтер миланмауро икарди

"Челси" готов побить свой трансферный рекордЛондонский "Челси" готов побить свой собственный трансферный рекорд, информирует football.fr.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно "аристократы" планируют сделать предложение по форварду миланского "Интера" Мауро Икарди. За 24-летнего аргентинца чемпион Англии будет готов заплатить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за "Интер".

Напомним, "Челси" возобновил интерес к Менье. | soccernews.ru

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