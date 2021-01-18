"Челси" готов побить свой трансферный рекорд ради Холанда

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"Челси" готов побить свой трансферный рекорд ради Холанда

Лондонский "Челси" всерьёз нацелился на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации The Athletic, чтобы заполучить следующим летом звёздного норвежца, "синие" готовы обновить свой трансферный рекорд.

Напомним, что в 2020 году "Челси" потратил 81 миллион евро на полузащитника Кая Хаверца - это самая большая входящая сделка в истории клуба.

В текущем сезоне 20-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 17 матчей, забил 19 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" договорился об аренде защитника "Челси". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Пенсионеры уже купили Вернера и толку нет пока.Как бы и с Холондом не лоханулись.

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