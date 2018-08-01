"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей
Как информирует Daily Mail, лондонский "Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей.
Так, по сведениям издания, "аристократы" намерены предпринять попытку подписать голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. За 25-летнего словенца они готовы будут выложить 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте с "матрасниками". При этом этот трансфер лондонцы планируют закрыть до продажи своего стража ворот Тибо Куртуа.
Напомним, Куртуа уже запросил у "Челси" свой трансфер. | soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|7
|Бернли
|38
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|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
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|Вест Бромвич Альбион
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|31