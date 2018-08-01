Как информирует Daily Mail, л ондонский "Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей.

Так, по сведениям издания, "аристократы" намерены предпринять попытку подписать голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. За 25-летнего словенца они готовы будут выложить 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте с "матрасниками". При этом этот трансфер лондонцы планируют закрыть до продажи своего стража ворот Тибо Куртуа.

Напомним, Куртуа уже запросил у "Челси" свой трансфер. | soccernews.ru