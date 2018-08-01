"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

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"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарейКак информирует Daily Mail, лондонский "Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей.

Так, по сведениям издания, "аристократы" намерены предпринять попытку подписать голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. За 25-летнего словенца они готовы будут выложить 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте с "матрасниками". При этом этот трансфер лондонцы планируют закрыть до продажи своего стража ворот Тибо Куртуа.

Напомним,  Куртуа уже запросил у "Челси" свой трансфер. | soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Вряд ли. У Челси сейчас с деньгами так себе. Разве что после крупной продажи возможен подобный трансфер.

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Kireman

Можно и Куртуа в сделку включить

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Kireman

Буду аплодировать стоя ))

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