"Челси" готов побороться с "Барселоной" за хавбека "Байера"

Лондонский "Челси" готов побороться с каталонской "Барселоной" за полузащитника леверкузенского "Байера" Атакана Аккайнака.

Как информирует Daily Express, "аристократы" планируют включиться в гонку за 18-летнего хавбека "фармацевтов", на которого уже "положили" свой глаз "сине-гранатовые".

Отметим, что срок действия контракта Аккайнака с "Байером" истекает летом 2019-го года.

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