"Челси" готов побороться с "Барселоной" за Лаутаро Мартинеса

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"Челси" готов побороться с "Барселоной" за Лаутаро Мартинеса

"Челси" интересуется форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом, передает Mundo Deportivo.

По данным издания, в футболисте также заинтересована "Барселона", однако лондонский клуб готов побороться с каталонцами и заплатить за трансфер 22-летнего аргентинца 111 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Лаутаро 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче.

А еще: "Интер" готов снизить цену на Лаутаро Мартинеса из-за коронавируса| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Оу,нет,гном уже завербовал эту чушку...

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