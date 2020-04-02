"Челси" готов побороться с "Барселоной" за Лаутаро Мартинеса
"Челси" интересуется форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом, передает Mundo Deportivo.
По данным издания, в футболисте также заинтересована "Барселона", однако лондонский клуб готов побороться с каталонцами и заплатить за трансфер 22-летнего аргентинца 111 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Лаутаро 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче.
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