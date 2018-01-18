"Челси" готов побороться за трансферную цель "Манчестер Сити" и ПСЖ

Лондонский "Челси" нацелился на полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" рассчитывают подписать 26-летнего хавбека уже в текущее трансферное окно. В приобретении ивуарийца, за которым также следят "Манчестер Сити" и ПСЖ, заинтересован главный тренер "Челси" Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Сери забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Ниццу".

Напомним, вчера "Челси" вышел в 1/16 финала кубка Англии. | soccernews.ru