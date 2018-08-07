"Челси" готов потратить 100 миллионов евро на замену Куртуа
Лондонский "Челси" готов потратить солидную сумму на покупку замены своему голкиперу Тибо Куртуа, который намерен сменить клубную прописку.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "аристократы" планируют предпринять попытки подписать вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака в случае, если бельгиец покинет "Стэмфорд Бридж". При этом английский клуб вполне может выложить за 25-летнего стража ворот "матрасников" 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.
Напомним, "Челси" предложил Канте новый контракт. | soccernews.ru
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|Челси
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|Кристал Пэлас
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|8
|Эвертон
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|Фулхэм
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|10
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|11
|Лестер Сити
|0
|0
|12
|Ливерпуль
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
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|16
|Саутгемптон
|0
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|Тоттенхэм
|0
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|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
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|Вулверхэмптон
|0
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