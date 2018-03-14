"Челси" готов потратить 135 миллионов евро на игрока "Реала"
Ближайшим летом лондонский "Челси" планирует предпринять попытки подписать вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.
Так, по информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, на приобретение 22-летнего игрока королевского клуба руководство "аристократов" готово будет выделить 135 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за "Реал".
Напомним, сегодня "Челси" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
-
Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"
-
Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
-
Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"
-
Определились все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
В "Реале" назвали возможные альтернативы Неймару
-
"Рубин" стал частным клубом
-
Фарфан: "Друзья ужасаются, когда присылаю им фотографии из России"
-
Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"
-
Индзаги: "Лацио" сейчас вполне заслуживает пройти в четвертьфинал"
-
Педро пожелал "Барселоне" победы в Лиге Чемпионов
-
Соцсети раскритиковали Неймара за фото в коляске с цитатой Хокинга
-
Иньеста рассказал, когда примет решение по своему будущему в "Барселоне"
-
Тьяго Алькантара получил травму стопы в игре с "Бешикташем"
-
Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
-
Серхи Роберто: "Играть с такими форвардами - одно удовольствие"
-
Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"
-
Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
-
Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"
-
Туран женился на дочери президента Турции
-
Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18
-
Алонсо: "Челси" имел множество моментов в обоих матчах с "Барселоной"
-
Испанские клубы 22 раза из последних 26 выбивали англичан в плей-офф еврокубков
-
Хайнкес назвал сроки восстановления Нойера
-
Защитник "МЮ" может перейти в "Эвертон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20