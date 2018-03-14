"Челси" готов потратить 135 миллионов евро на игрока "Реала"

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"Челси" готов потратить 135 миллионов евро на игрока "Реала"Ближайшим летом лондонский "Челси" планирует предпринять попытки подписать вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Так, по информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, на приобретение 22-летнего игрока королевского клуба руководство "аристократов" готово будет выделить 135 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, сегодня "Челси" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". | soccernews.ru

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