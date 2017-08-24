"Челси" готов потратить на троих новичков 109 миллионов евро

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"Челси" готов потратить на троих новичков 109 миллионов евро

Лондонский "Челси" намерен в течение последней недели летнего трансферного окна купить троих игроков, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" рассчитывают подписать Дэниела Дринкуотера из "Лестера", Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" и Росса Баркли из "Эвертона".

Также известно, что за это трио "Челси" готов заплатить 109 миллионов евро. 

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