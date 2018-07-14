"Челси" готов повысить зарплату Азару

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"Челси" готов повысить зарплату Азару

Лондонский "Челси" готов повысить зарплату своему ведущему полузащитнику Эдену Азару.

Как сообщает The Telegraph, руководство "синих" предлагает 27-летнему бельгийцу новый пятилетний контракт с окладом почти 18 миллионов евро в год.

Также "Челси" планирует провести активную трансферную кампанию, гарантируя Азару значительное усиление состава для борьбы за все значимые трофеи. 

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