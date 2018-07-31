"Челси" готов предложить Канте зарплату выше, чем у Азара

Лондонский "Челси" планирует продлить контракт со своим ключевым полузащитником Н'Голо Канте, информирует The Times.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы предложить 27-летнему хавбеку оклад в размере 325-ти тысяч евро в неделю. Таким образом, француз может стать самым высокооплачиваемым игроком своей команды, обойдя нынешнего лидера по этому показателю Эдена Азара, который зарабатывает 245 тысяч евро в неделю.

Напомним, "Челси" готовит предложение по игроку "Милана". | soccernews.ru