"Челси" готов предложить Канте зарплату выше, чем у Азара

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"Челси" готов предложить Канте зарплату выше, чем у АзараЛондонский "Челси" планирует продлить контракт со своим ключевым полузащитником Н'Голо Канте, информирует The Times.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы предложить 27-летнему хавбеку оклад в размере 325-ти тысяч евро в неделю. Таким образом, француз может стать самым высокооплачиваемым игроком своей команды, обойдя нынешнего лидера по этому показателю Эдена Азара, который зарабатывает 245 тысяч евро в неделю.

Напомним,  "Челси" готовит предложение по игроку "Милана". | soccernews.ru

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